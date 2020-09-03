Белорусский премьер-министр Роман Головченко во время встречи с российским коллегой Михаилом Мишустиным в Минске заявил, что внешние силы пытаются вбить клин между ближайшими союзниками Беларусью и Россией.

Об этом сообщает "Интерфакс".

"Беларусь подверглась массированному давлению извне тех сил, которые пытались и до сих пор пытаются опрокинуть государство, разыграть привычный уже сценарий так называемой цветной революции, хорошо знакомый нам по нашим соседям, а также вбить клин между двумя ближайшими союзниками, которыми являются Беларусь и Россия", - сказал Головченко

По его словам, визит российской делегации во главе с премьером после президентских выборов в беларуси является "самым убедительным доказательством подлинных братских отношений между странами в непростое время".

Белорусский премьер считает, что некие силы пытаются расшатать экономику страны после неудачного "политического блицкрига".

Напомним, во время встречи с Мишустиным президент Беларуси Лукашенко заявил о перехвате разговора Варшавы и Берлина, которые доказывают, что отравления Навального не было.

Также мы сообщали, что Лукашенко обвинил Украину и еще три страны в управлении протестами в Беларуси.