При ликвидации пожара на позициях ВСУ в Луганской области погиб военнослужащий. Это старшина Артем Бондаренко.

О гибели сообщает в Фейсбук штаб Операции объединенных сил.

"С грустью сообщаем, что во время ликвидации пожара на Луганщине погиб старшина Артем Бондаренко, которого считали без вести пропавшим. Тело военнослужащего нашли под завалами блиндажа. Как утверждают побратимы, в то время как они тушили пожар, стремительно приближающийся к позициям, Артем занимался эвакуацией военного имущества", - говорится в сообщении.

По состоянию на 11:00 3 сентября в Луганской области из шести очагов пожаров сухой травы и лесных насаждений ликвидированы три: вблизи села Бараниковка Кременского района, села Геевка Станично-Луганского района и в Трехизбенском лесничестве. Продолжается тушение трех очагов, из которых локализован один в Станично-Луганском районе - между селом Болотенное и пгт Станица Луганская. Об этом уведомляют в ГСЧС Луганской области.

Ранее "Страна" сообщала, что сильные пожары бушуют и ни Харьковщине. В обеих областях огонь тушат вертолетами.

Мы также писали, что в четверг в Украине объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности.