Киев готов на жесткие шаги в случае, если Беларусь будет продолжать совершать недружественные действия, а риски будут расти.

Об этом в интервью Gazeta.ua сообщил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

Министр также пояснил, зачем в августе Украина отозвала своего посла из Беларуси для проведения консультаций.

"Цель такого шага - политически продемонстрировать недовольство Украины решением Беларуси о передаче вагнеровцов России и безосновательными обвинениями в адрес Киева во вмешательстве во внутренние дела", - сообщил Кулеба.

Так, по словам министра, он проанализировал перспективы отношений с Беларусью.

"Я вызвал посла, чтобы тщательно проанализировать перспективы отношений с Беларусью в новой реальности. Внести конкретные предложения руководству государства, как дальше строить отношения с государством-соседом в кратко- и среднесрочной перспективе. Не исключаю, что он вернется в Минск", - добавил Кулеба.

Также министр заявил, что Киев готов и к более жестким шагам, чем вызов посла на консультации, "если недружественные действия Беларуси будут продолжаться и риски будут расти".

Напомним, Лукашенко обвинил Украину и еще три страны в управлении протестами в Беларуси.

Также мы писали, что Кулеба назвал заявление Лаврова о "200 украинских экстремистах в Беларуси" "плодом больной фантазии".