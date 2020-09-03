Германия ждет реакции России на ситуацию с отравлением оппозиционера Алексея Навального. Такое заявление сделала канцлер ФРГ Ангела Меркель на совместной пресс-конференции с премьер-министром Швеции Стефаном Левеном в Берлине, передает ТАСС.

"Многое зависит от реакции российского правительства. Ко вчерашним словам мне добавить нечего", - заявила канцлер.

Напомним, накануне Ангела Меркель высказала убеждение, что Навальный стал жертвой преступления. По ее словам, яд группы "Новичок" в организме оппозиционера определен точно, сомнений быть не может.

Напомним, Навальному стало плохо 20 августа, когда он возвращался в Москву из Томска на самолете. После чего самолет совершил экстренную посадку в Омске.

Политик был госпитализирован в тяжелом состоянии. Пресс-служба ФБК сообщила, что у Навального токсичное отравление, и предположила, что его могли отравить. 22 августа его доставили из Омска в Берлин. Немецкая полиция взяла под круглосуточную охрану клинику Charite в Берлине, где лечат российского оппозиционера.

В организме Навального нашли следы яда "Новичок", которым травили Скрипалей, однако создатель яда говорит, что симптомы не похожи.

Ранее Ангела Меркель призвала наказать виновных в отравлении Навального, но не считает, что из-за этого нужно менять отношения с Россией или прекращать постройку Северного потока-2.



