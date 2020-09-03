Главные врачи некоторых украинских больниц заставляют персонал скрывать инфицирование коронавирусом на работе, поскольку боятся административного наказания для медучреждений.

Как сообщается на официальном сайте главы государства, об Владимиру Зеленскому сообщили 3 сентября на традиционном селекторном совещании.

"Это опасная и недопустимая ситуация. Министерство здравоохранения должно безотлагательно принять меры и защитить врачей, которых руководство больницы заставляет лгать и скрывать заражения коронавирусом", - сказал Зеленский.

Он также поинтересовался обеспечением школьников средствами индивидуальной защиты, поскольку ему поступает много информации о дефиците СИЗ в школах.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заверил, что в областных центрах школы полностью обеспечены всем необходимым для защиты против коронавирусной инфекции. Он напомнил, что на уроках дети не должны сидеть в масках, их следует надевать только на переменах.

Как сообщил глава правительства, за минувшие сутки в Украине зафиксировано 149 случаев заболевания детей, хотя летом эта цифра составляла около 100 человек.

Шмыгаль пообещал, что Кабмин проведет аудит в течение первых двух недель занятий, чтобы понять, насколько безопасным является обучение в школах.

"Страна" часто писала о заражениях медиков. Например, в июне мы сообщали, что в Черновцах врач подхватила коронавирус повторно.

А в мае Covid-19 подтвердили у 20 сотрудников Харьковской областной клинической инфекционной больницы.