Правоохранители установили что жительница Одесской области, которая была задержана в Киеве с ребенком в сумке, направлялась с ним в роддом, чтобы оформить документы. На нарушительницу составлен административный протокол, сейчас она находится со своим двухмесячным сыном в больнице.

Об этом информирует пресс-служба полиции Киева.

"В настоящее время роженица с младенцем находятся в больнице, их жизни ничего не угрожает. Полицейские устанавливают обстоятельства рождения ребенка и причины такого поведения женщины", - говорится в сообщении.

Также правоохранители раскрыли детали задержания матери с ребенком. 2 сентября, около 16:00 полицейские, проезжая по бульвару Леси Украинки встретили девушку, которая сообщила им, что незнакомая женщина вероятно несет в сумке маленького ребенка.

Сотрудники полиции остановили авто и обратились к женщине чтобы установить ее личность и обстоятельства происшествия. Однако она попыталась убежать от полицейских и не хотела с ними разговаривать.

"Во время досмотра вещей женщины, в дорожной сумке мы обнаружили новорожденного ребенка. Совместно с коллегами я безотлагательно вызвал "скорую" и инспекторов ювенальной превенции территориального управления полиции. До приезда специалистов ребенка перевели к машине, на что мать начала агрессивно себя вести", - рассказал полицейский офицер общины Голосеевского управления полиции Максим Кравчук.

В свою очередь начальник сектора ювенальной превенции Печерского управления полиции Владимир Демьяненко добавил, что задержанной оказалась жительница Одесской области 1991 года рождения, которая приехала в Киев, чтобы оформить документы в одном из роддомов.

"Она рассказала нам, что приехала в столицу в поисках работы. По предварительной информации, женщина родила младенца за пределами родильного отделения. После первичного осмотра и госпитализации роженица с малышом находятся в удовлетворительном состоянии в больнице. Мальчику меньше недели от роду. Мы составили в отношении матери ребенка административный протокол по статье 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях, это невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей. В настоящее время устанавливаем контакты родных, проверяем информацию в медицинских учреждениях столицы о рождении гражданкой ребенка и другие обстоятельства этого события", - заявил правоохранитель.

Девушка, которая обратилась к полиции, обнародовала в Instagram видео. На нем прохожая говорит, что несет ребенка в сумке, поскольку у нее нет коляски и что она приезжая. Она уверяет полицию, что с ребенком все хорошо.

Ранее "Страна" показала видео этого инцидента.

Ранее мы рассказывали о том, как в Киеве пьяная мать заявила в полицию об исчезновении 11-летней дочери, с которой они гуляли в Парке партизанской славы. Девочка якобы пропала при неизвестных обстоятельствах вечером в понедельник, 31 августа.