В результате протестов в Болгарии, которые длятся уже почти два месяца, а протестующие требуют отставки правительства и главного прокурора, в столице страны Софии было задержано 126 человек.

Об этом сообщает Balkan Insight, в среду, 3 сентября.

По данным полиции, кроме количества задержанных в результате столкновений между протестующими и полицейскими, пострадало 80 правоохранителей.

В то же время медики сообщают, что осмотрели 60 протестующих и 30 полицейских. Отмечается, что ночью силовики разрушили баррикады и палатки, которые протестующие установили в центре болгарской столицы.

Напомним, протесты в Болгарии начались 9 июля, после обысков в администрации президента, которые были обусловлены расследованием двух не связанных между собой дел о коррупции и разглашении государственной тайны.

В начале лета премьер-министр Болгарии Бойко Борисов обвинил президента страны Румена Радева в слежке за ним. По мнению главы болгарского кабинета министров, для слежки использовался беспилотный летательный аппарат.

Также мы писали, что президент Болгарии опроверг обвинения в якобы использовании дрона для фотографирования премьера. Он сообщил, что поручил Службе национальной безопасности Болгарии расследовать дело и выяснить происхождение фотографий.