В четверг, 3 сентября, состоялась встреча послов стран Большой семерки с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем, на которой речь шла о судебных делах "Приватбанка", коронавирусе, антикоррупционных органах и энергетическом рынке.

Об этом в Twitter сообщил посол ЕС в Украине Матти Маасикас.

"Спасибо премьер-министру Денису Шмыгалю за прекрасную встречу под открытым небом с послами стран G7 и открытость. Обсуждали Covid, местные выборы, энергетический рынок, правовую ситуацию касательно антикоррупционных органов, номинации на должности в сфере государственного управления, судебные дела ПриватБанка, реформу здравоохранения и т.д.", - написал Маасикас.

Премьер-министр Денис Шмыгаль в Twitter также прокомментировал встречу, отметив, что поддержка международных партнеров Украины заряжает на плодотворную работу.

"Встречи с послами стран G7 для меня особенно важны, ведь поддержка от надежных друзей Украины заряжает на плодотворную работу. Благодарен нашим партнерам за конструктивный диалог и обмен мнениями по актуальным вопросам", - сообщил премьер.

Напомним, послы стран Большой семерки потребовали от Киева прозрачной процедуры отбора нового главы САП.

Также мы писали, что Печерский суд обязал ПриватБанк выплатить Суркисам $350 млн.