Руководитель фракции "Слуги народа" в Верховной Раде Давид Арахамия прокомментировал "Стране", почему указал в декларации ошибочную - сильно заниженную - стоимость своего дома в коттеджном городке Green Hills.

По словам политика, при заполнении декларации он руководствовался некими требованиями Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).

"Рыночная стоимость, по моим оценкам, где-то 400 000 долларов. Почему мы задекларировали именно такую стоимость? Потому что есть три страницы разъяснений от НАПК, которое фактически указывает мне, какую стоимость указывать. Такая стоимость была в документах, так как я не покупал дом, а строил. Только земельный участок я купил за 2,4 миллиона гривен. Официально, по договору, оплатил все налоги, но в НАПК я должен отчитаться, что это 180 тысяч гривен. Мы будем исправлять это в законопроекте о НАПК",- заверил Арахамия.

Напомним, журналисты "Страны" побывали в Green Hills, где обосновался народный депутат и его многодетное семейство. Согласно декларации, Арахамия приобрёл дом за 983 тысяч гривен, но на официальном сайте застройщика коттедж площадью плюс-минус 300 кв. м стоит порядка 16 000 000 гривен. Что в 16 раз меньше, чем официальная стоимость. Да и трудно поверить, что такой особняк можно купить за менее чем 40 тысяч долларов - по цене однушки в Киеве.

Ранее "Страна" рассказывала, что Арахамия носит кроссовки за $400 одного из самых модных брендов в мире.

Мы также приводили слова руководителя фракции о ценах предвыборных кампаний на местных выборах.