Кремль пока не получил данные от Беларуси о фальсификации отравления российского политика Алексея Навального.

Об этом в четверг, 3 сентября, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"(Президент Беларуси Александр) Лукашенко только заявил об этом. Сказал, что материал будет передан ФСБ. Других данных пока нет", - сказал представитель главы РФ.

Напомним, Алексея Навального, которому стало плохо когда он возвращался в Москву из Томска на самолете 20 августа, через несколько дней доставили в Берлин для лечения с симптомами отравления.

2 сентября стало известно, что в организме российского политика обнаружили следы яда из группы "Новичок". Об этом заявили власти ФРГ.

В четверг, 3 сентября, президент Беларуси Александр Лукашенко на переговорах с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным сообщил о перехвате разговора Варшавы и Берлина из которого якобы следует, что отравление Навального было сфальсифицировано. Глава республики пообещал передать запись российским спецслужбам.