В пятницу, 4 сентября, жара постепенно начнет отступать из Украины. Однако в некоторых областях она еще задержится.

Где именно можно пока не прятать летний гардероб, а где - достать осенний, рассказала в Facebook синоптик Наталья Диденко.

Воздух как следует прогреется - до +34 градусов Цельсия - на востоке и юго-востоке Украины. А вот на западе и севере уже похолодает до +18...+23 градусов.

Центральная же часть окажется между двух погодных полюсов: в Винницкой области будет довольно свежо, а в Днепре с прилегающими районами довольно тепло. Юг также распрощается со зноем, разве что Запорожье будет еще крепко держать лето за хвост.

Дожди, местами с грозами, пройдут от севера через центральную часть в Одесскую область и Крым. На западе и востоке осадков не предвидится.

В Киеве в конце рабочей недели природа выдаст компенсацию за адскую жару: ожидается +20...+22 градуса, да еще и с дождем.

Как писала "Страна", 3 сентября в Украине печет по-летнему сильно: температура достигает +35 градусов.

Мы также рассказывали, что из-за длительной засухи Украина потеряла большую часть урожая зерновых.