Под Киевом в Василькове на карантин закрыли филиал СОШ № 2 после того, как у одного из учителей выявили коронавирус. А учебный процесс решили продолжить дистанционно. Но как выяснилось позже, заболевший педагог контактировал в основном с коллегами из 1-4 классов. Поэтому карантин решили сделать частичным.

Об этом на своей странице в соцсети сообщил мэр Василькова Владимир Сабадаш.

"Руководствуясь вышеизложенным, было решено, что учителя 5-7 классов смогут продолжить учебный процесс в обычном режиме уже с понедельника, только в случае отрицательных результатов теста на коронавирус. Тест учителя уже сдали, результаты сообщат в пятницу", - говорится в сообщении и уточняется, что учителям и ученикам 1-4 классов придется отправиться на карантин.

Здание филиала Васильковской СОШ №2 будет продезинфицирована 3 сентября.

"Такие инструкции Министерства здравоохранения. Знаю, что карантин уже всем надоел, а решение о закрытии части школы вызывает много негативных эмоций, но не забывайте, что жизнь и здоровье всегда стоит на первом месте, тем более тогда, когда пандемия продолжается и каждый день бьет рекорды по заболеваемости. Прошу Вашего терпения и понимания ", - написал городской голова.

Также он обратил внимание родителей на то, что помещения школ и детсадов будут дезинфицировать один раз в неделю (без учета дезинфекции, которую будут проводить работники учебных заведений).

Ранее "Страна" писала о том, что весь класс ушел на карантин после обнаружения коронавируса у школьника в Бердянске.

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