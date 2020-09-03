В Измаиле Одесской области полиция расследует дело против главврача и руководителя местного специализированного дома ребенка. Его подозревают в развращении малолетних подопечных. Также служебное расследование по этому факту назначила Одесская областная госадминистрация, самого руководителя учреждения на время отстранили от должности.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской ОГА.

Сообщается, что работники заведения обвинили и.о. директора дома ребенка Виктора Проценко в развращении воспитанников. После этого Одесская областная госадминистрация создала комиссию по проведению служебного расследования.

О развращении малолетних в полицию сообщили еще 25 августа. Теперь общественные организации решили придать огласке эту информацию, так как, по их мнению, правоохранители расследовали инцидент не должным образом, пишет "Думская".

Между тем, начальник следственного отдела измаильской полиции Николай Стойново сообщил, что сведения были внесены по ч. 2 ст. 156 (развращение несовершеннолетнего лицом, на которое возложены обязанности по воспитанию потерпевшего) еще 25 августа. По его данным, сейчас проводится комплекс следственных действий, но директору заведения о подозрении не объявляли, поскольку пока нет достаточных оснований. В первые часы после вызова полиции девочек, о которых идет речь в заявлении, осмотрел гинеколог. Назначили судебно-медицинскую экспертизу.

По данным издания, правоохранителям о возможном растлении сообщила медсестра прививочного кабинета доме ребенка Елена. По ее словам, в доме ребенка находятся 103 подопечных в возрасте до семи лет, но к себе в кабинет руководитель забирал трех девочек.

"Во время дневной прогулки главврач подошел и взял двух девочек. К обеду он их привел, дети ели подаренный им чупа-чупс. Я их спросила, во что они играли, но девочки ответили, что им сказали ничего не говорить. Перед ночным сном мы всегда купаем детей. У одной из девочек я заметила гиперемию наружных половых органов и сказала, что нельзя трогать ручками. Ребенок на это ответила, что это Виктор Николаевич ее там трогал. Меня это сильно насторожило и я написала по этому поводу докладную", - рассказала медсестра.

После этого она позвонила в полицию, на место прибыли правоохранители, которые отвезли трех воспитанниц учреждения и трех сотрудниц на допрос.

Директор Измаильского дома ребенка Виктор Проценко обвинения в свою сторону назвал "бредом и ложью", обусловленными внутренним конфликтом в коллективе.

Напомним, под Одессой молдаванина, который сдавал дом туристам, задержали за педофилию с их детьми.

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