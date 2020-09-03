Депутат Европейского парламента Марк Тарабелла назвал недавнее нападение радикалов на автобус с членами объединения "Патриоты - За жизнь" под Харьковом терактом.

Об этом свидетельствует его заявление, обнародованное украинским телеканалом NewsOne в четверг, 3 сентября.

"Мы глубоко обеспокоены ситуацией в Украине после недавнего теракта под Харьковом. Европейский Союз остается очень внимательным к тому, что происходит в Украине. Когда вооруженная группировка Национального корпуса нападает на граждан и пропагандирует насилие, ненависть и дискриминацию, атакуются именно демократия и все ценности, которые также являются нашими", - отметил Тарабелла.

Напомним, вечером 27 августа на трассе под Харьковом праворадикалы расстреляли автобус с людьми из организации "Патриоты за жизнь", возглавляемой нардепом Ильей Кивой. По горячим следам банду нападавших задержала полиция.

Уже к 30 августа Киевский районный суд Харькова отправил под арест всех задержанных, которые по версии следствия обстреляли автобус.

"Страна" рассказывала, что известно об участниках расстрела на трассе. Подавляющее большинство из них связано с праворадикальной организацией "Национальный корпус".