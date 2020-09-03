Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что масштабные пожары в Харьковской и Луганской областях тушат с помощью авиации МВД. Также он добавил, что все пострадавшие получат материальную помощь

Об этом министр заявил во время поездки, в связи с пожарами, в Харьковскую область.

Аваков сегодня прибыл в селе Горобьевка которое больше всего пострадало от пожара - огонь полностью сжег населенный пункт. Вместе с главой МВД на месте работали и министр социальной политики Марина Лазебная и председатель Харьковской областной администрации Алексей Кучер.

По словам министра, сейчас воздушный мониторинг показывает, что открытого огня нет. На месте работает два самолета АН-32П и вертолет Ми-8 ДСНС Украины. Аваков добавил, что угрозы населенным пунктам нет.

"В настоящее время 22 домохозяйства пострадали от огня, 33 человека были вынуждены покинуть свои дома", - заявил министр. Также Аваков добавил, что сегодня, 3 сентября, состоится заседание специальной комиссии, на которой примут решение о материальной компенсации людям, дома и хозяйства которых пострадали от пожара.

"Хозяева полностью уничтоженных домов получат максимальную компенсацию - около 300 тысяч гривен. Люди, которые пострадали меньше - получат меньшую компенсацию. На месте будет работать специальная комиссия, которая оценит последствия пожара", - добавил глава МВД.

Напомним, в среду, 2 сентября, вспыхнул масштабный лесной пожар под Харьковом, который остановил железнодорожные перевозки, а также полностью сжег село. А из-за пожаров в Луганской области погиб человек, 13 домов сгорели.

Кроме того, сообщали, что в Украине объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности.