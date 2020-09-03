Юлия Навальная, жена российского оппозиционера Алексея Навального, сделала первую за неделю запись в своем Инстаграм. В ней она прокомментировала сообщение немецкого правительства о том, что у Алексея Навального якобы нашли следы яда "Новичок".

Юлия намекнула, что отравление супруга - дело рук российских властей.

"Алексей обязательно поправится, и мы снова будем смеяться над ним и ныть всей семьей, что не хотим фотографироваться для его Инстаграма тысячу раз в день. А государственные террористы так и останутся со своим "Новичком", заедая его рафаэлкой. И всегда будут жить с этим, сколько бы лет они не стояли со свечкой на Пасху в храме", - написала Навальная.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @yulia_navalnaya 2 Сен 2020 в 9:55 PDT

Ранее "Страна" приводила мнение одного из создателей "Новичка" о ситуации с оппозиционером. Химик заверил, что симптомы Навального абсолютно не похожи на отравление этим ядом.

Мы также цитировали слова Александра Лукашенко о перехвате разговора представителей Берлина и Варшавы. В нем собеседники открыто говорят, что история с отравлением сфальсифицирована.