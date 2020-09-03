На заседании в четверг, 3 сентября, Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект об изменениях в бюджет на 2020 год относительно восстановления автомобильных дорог общего пользования и аварийных мостовых сооружений.

За принятие документа за основу проголосовали 240 народных депутатов.

В пояснительной записке указано, что законопроект разработан с целью усовершенствования процесса выполнения ремонтно-строительных работ на социально и экономически важных автомобильных дорогах общего пользования и объектах коммунальной собственности в ряде областей Украины.

Документ предусматривает, что ограничения по предельной величине местного долга не будут применяться при условии, если расходы, связанные с таким долгом, не будут превышать в следующих бюджетных периодах 30% объема субвенции из госбюджета местным бюджетам на финансовое обеспечение строительства, реконструкции, ремонта и содержания автомобильных дорог.

Также предполагается разрешить областным государственным администрациям, которые получили статус военно-гражданских администраций, в лице их руководителей осуществлять в 2020 году местные заимствования с соблюдением требований Бюджетного кодекса и действующего законодательства Украины.

Напомним, Рада поддержала законопроект о Бюро экономической безопасности, создание которого требуют в ЕС.

Также мы писали, что Рада увеличила выплаты по уходу за детьми с инвалидностью.