Детективы Нацполиции 3 сентября сообщили о подозрении президенту банка "Аркада". Подозрение выдвинуто по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса - присвоение денежных средств. Речь идет о 50 миллионах гривен из фондов финансирования строительства жилых комплексов "Эврика" и "Патриотика".

Об этом пишет в Facebook пресс-служба прокуратуры Киева.



По данным прокуратуры, досудебное расследование установило, что в июне 2018 года подозреваемый, занимая должность председателя правления банка, вместе со своими сообщниками разработал и реализовал схему присвоения денежных средств фондов финансирования строительства жилых комплексов. Этими фондами управлял банк "Аркада".

Путем выдачи кредита и последующего проведения операций с использованием субъектов хозяйствования, которые не связаны с банком и подконтрольны непосредственно подозреваемому, из фондов вывели 50 млн гривен.



Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.



В помещении банка, а также дома у подозреваемого и других лиц продолжаются обыски.





Как писала "Страна", в конце августа НБУ объявил банк "Аркада" неплатежеспособным, и в финучреждении была введена временная администрация.



Мы также анализировали, как ситуация с фондом под управлением лопнувшего банка повлияет на строительный рынок.