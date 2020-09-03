В четверг, 3 августа, несколько районов Киева снова остались без света. Это произошло из-за аварии на высоковольтной подстанции "Приорская" - там отключился трансформатор. Электричество пропало в около 1450 объектах хозяйствования.

Об этом информирует пресс-служба Киевского городского совета.

"Специалисты уже выехали на подстанцию, ориентировочное время переподключения оборудования для возврата клиентам света - 30-40 минут", - говорится в сообщении, опубликованном в 12:41.

Без электроснабжения остались около 650 жилых и 800 частных домов на Виноградаре. В зоне отключения дома в Шевченковском, Святошинском, Соломенском, Подольском районах.

"Работают службы ЗАО "АК" Киевводоканал" для того, чтобы оперативно нормализовать водоснабжение зданий, попавших в зону отключения подстанции. После восстановления электроэнергии работники сразу наладят работу насосного оборудования, чтобы обеспечить соответствующее давление в водопроводной сети", - добавили в горсовете.

Стоит отметить, что в последнее время свет в разных частях столицы пропадает с пугающей частотой. Так, вечером 26 августа в центре Киева произошло аварийное отключение оборудования, в результате чего без света остались две улицы.

Напомним, 27 августа без света осталась центральная часть столицы. Причиной этому послужила авария на электросети в районе Майдана Независимости.