В Киеве полицейские остановили на улице женщину, которая несла в застегнутой на молнию хозяйственной сумке своего двухмесячного ребенка. Когда полицейские расстегнули сумку, выяснилось, что младенец завернут еще и в теплую куртку. Инцидент произошел на улице Генерала Алмазова. Женщина оказалась приезжей из Одессы. При себе у нее было несколько других сумок и пакетов. Видео инцидента опубликовал Киев Оперативный.

"Женщина несла своего 2-х месячного ребенка в зимней куртке и в застегнутом пакете. Говорит, что не видит в этом ничего страшного", - говорится в сообщении.

Как выяснила полиция, кроме этого ребенка у женщины есть еще шестеро детей. Приехав из Одессы она сразу же с ребенком в сумке зашла в парикмахерскую, сотрудники которой, вероятно, и сообщили полиции о странной мамаше.

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