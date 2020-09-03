Глава Службы внешней разведки Нарышкин не исключил, что ситуация с российским оппозиционером Алексеем Навальным, которого, вероятно, отравили "Новичком", была провокацией западных спецслужб.

Об этом сообщает агенство РИА "Новости", в четверг, 3 сентября.

"Нельзя исключать, что ситуация с Навальным была провокацией западных спецслужб", - сказал он.

"Заявление представителей Германии вызывает у России больше вопросов, чем ответов", - добавил глава СВР.

Напомним, Алексея Навального, которому стало плохо когда он возвращался в Москву из Томска на самолете, через несколько дней доставили в Берлин для лечения с симптомами отравления.

Вчера стало известно, что в организме российского политика обнаружили следы яда из группы "Новичок". Об этом заявили власти ФРГ.

После чего пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на это сказал, что Берлин не проинформировал Москву о своих выводах про "отравление" Навального "Новичком" и добавил, что у России нет таких данных.

Между тем, как пишут пишут российские СМИ со ссылкой на информированный источник в Москве, специалисты из нескольких лабораторий РФ не обнаружили в организме Навального отравляющих веществ.

"Страна" подробно разбиралась, что значит для Украины, России и Европы новый поворот в деле Навального.