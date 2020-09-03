В Верховной Раде снова не хватило голосов для того, чтобы назначить комиссию из семи человек, которая должна провести конкурс на должности в Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП).

Голосование по данному решению парламентарии провалили в четверг, 3 сентября, в ходе очередного пленарного заседания.

Так, за законопроект №3898 об определении представителей Верховной Рады в состав комиссии по проведению конкурса на должности в САП проголосовал 221 народный депутат.

Проектом закона предлагалось назначить в комиссию следующих экспертов:

Власову Анну Петровну – профессора кафедры права Частного высшего учебного заведения "Европейский университет", доктора юридических наук, профессора (по согласованию)





Гуджала Андрея Андреевича – управляющего партнера адвокатского объединения "ГуДеГ" (по согласованию)





Дрозда Алексея Юрьевича – начальника отдела докторантуры и адъюнктуры Национальной академии внутренних дел, доктора юридических наук, доцента (по согласованию)





Куца Виталия Николаевича – члена Всеукраинской криминологической ассоциации и Всеукраинской ассоциации уголовного права, кандидата юридических наук, профессора (по согласованию)





Навроцкого Вячеслава Александровича – профессора кафедры теории права и прав человека Украинского католического университета, профессора кафедры уголовного права и криминологии Львовского государственного университета внутренних дел, члена-корреспондента Национальной академии правовых наук Украины, доктора юридических наук, профессора (по согласованию)





Романюка Богдана Васильевича – профессора кафедры транспортного права и логистики Национального транспортного университета, кандидата юридических наук, доцента (по согласованию)





Соболя Евгения Юрьевича – заведующего кафедрой государственно-правовых дисциплин и административного права Центрально государственного педагогического университета имени Владимира Винниченко, доктора юридических наук, профессора (по согласию)

В свою очередь юрист Андрей Портнов сообщил, что если до 4 сентября нардепы не назначат своих представителей, конкурсная комиссия будет считаться действующей в составе четырех человек, которых ранее делегировал туда Совет прокуроров Украины.

"А совет прокуроров избрал в комиссию находящихся во внешнем управлении представителей третьих стран - бывшего прокурора США, международных консультантов со спорной биографией и финансируемых из-за рубежа бродячих активистов из неправительственных организаций", - утверждает Портнов.

Юрист призвал парламентариев утвердить завтра любой состав комиссии, чтобы "получить украинское большинство в САП", сохранив влияние государства на антикоррупционный орган.

"Полтора дня на решение - передать САП в третьи руки или сделать небольшой шаг навстречу независимости и суверенитету", - резюмировал Портнов.

Напомним, исполняющим обязанности главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры назначен Максим Грищук, ранее занимавший должность первого зама главы САП. Он заменил уволившегося 21 августа Назара Холодницкого.

Стоит отметить, что прошлое голосование за состав комиссии по отбору сотрудников САП, которое состоялось 15 июля, депутаты также провалили.