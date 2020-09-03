Депутат фракции "Слуга народа" и кандидат в мэры Киева от этой политсилы Ирина Верещук рассказала о деталях съемки своего предвыборного ролика, фрагмент которого попал в сеть. В нем соперница Кличко предстает в образе Мэри Поппинс, летящей на зонтике.

О работе над видео и его концепции нардеп сообщила в эксклюзивном комментарии "Стране", опубликованном Телеграм-каналом "Политика Страны".

По словам Ирины, она боится высоты, но полетала над Киевом, так как хотела воздействовать на эмоций избирателей.

"Признаюсь, что я боюсь высоты. И я ради этого, ради ролика, ради того, чтобы дойти короткой тропинкой до эмоций наших избирателей, поднялась над Киевом на четыре метра! И обещаю киевлянам, что буду это делать и дальше, потому что считаю, что мы должны иметь видение, должны... видеть Киев сверху, видеть проблемы, понимать, а потом спуститься и решить их. Потому что сегодня городская власть не видит проблем Киева - ни сверху, ни снизу, ни под землей. Не видит канализации, некачественной воды, не видит пробок", - сказала Верещук.

Также она подтвердила информацию о том, что в съемках ролика кроме нее снимается дублёр.

Собеседница нашего издания объяснила смысл символа ветра в ролике. Он символизирует новую жизнь, перемены, которых очень хотят люди, особенно молодежь.

"Я олицетворяю эти перемены, готова взять на себя ответственность... чтобы эти перемены стали реальностью", - заверила Верещук.

Дату выхода ролика пока держат в тайне, так как там есть элементы, тяжелые в исполнении.

Ранее "Страна" рассказывала о предвыборном ролике российского генерала, снятого в стиле клипа группы "Ленинград" на песню о лабутенах.

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