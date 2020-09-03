Верховная Рада приняла за основу законопроект №3087-д о создании Бюро экономической безопасности, которое возьмет на себя функции единого органа по борьбе с экономическими преступлениями, освободив от этого другие правоохранительные органы. Законопроект в первом чтении поддержали 245 народных депутатов при необходимых 226 голосах, сообщает "Интерфакс-Украина".

Согласно документу, директор Бюро назначается по итогам конкурса и увольняется с должности президентом. Однако ко второму чтению в законопроект планируют внести поправки о переподчинении руководителя этого органа Кабинету министров, сообщил соавтор законопроекта и глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

По его словам, это необходимо с учетом решения Конституционного Суда о неконституционности назначения Артема Сытника директором Национального антикоррупционного бюро.

Как следует из текста законопроекта, максимальное количество сотрудников Бюро предлагается определить в 4 тысячи человек. Гетманцев указал, что нынешняя численность сотрудников налоговой милиции - 4,6 тысяч

"Директор подотчетен Верховной Раде Украины", - акцентировал Гетманцев.

Напомним, создание Бюро экономической безопасности является одним из условием месорандума о кредите Евросоюза.Кредит выдается на сумму 1,2 миллиарда евро под 0,125% годовых на 15 лет. Первый транш с 600 миллионами евро должен поступить в ближайшее время, а для второй части нужно выполнить определенные условия. Среди других требований ЕС - возвращение "космических" зарплат членам набсоветов, новый формат госзакупки лекарств, передача под контроль иностранцев антикоррупционных органов и судов, реформа налоговой и таможни.

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