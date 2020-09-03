В четверг, 3 сентября, в Хмельницком стреляли в бывшего чиновника горсовета и экс-советника мэра города Владимира Путина. Сам он обвиняет в этом члена ВО "Свобода" Александра Сиротина.

Об этом со ссылкой на Путина сообщает издание НГП.

Путин ранее был заместителем начальника управления ЖКХ по вопросам жилищного хозяйства Хмельницкого горсовета и советником мэра на общественных началах.

Экс-чиновник сообщил, что инцидент со стрельбой произошел утром 3 сентября на улице Панаса Мирного. Все началось со словесной перепалки.

"Сегодня утром заехал на улицу Панаса Мирного, 14/1Б в Хмельницком, где случайно встретил машину Александра Сиротина. Он приостановился, открыл окно в машине и начал со мной ссориться. Затем достал пистолет, выстрелил в мою сторону. Я успел прикрыться рукой, но пуля пролетела над лобовым стеклом моей машины ", - сообщил Путин.

Путин также рассказал, что после инцидента он вызвал полицию, но Сиротин скрылся с места происшествия. Экс-чиновник заявил, что лично знаком с Сиротиным, но последние годы с ним не общался.

В полиции заявляют, что по данному факту внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч.4 ст 296 УК ("Хулиганство"). Санкция этой статьи предусматривает тюремный срок - от трех до семи лет.

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