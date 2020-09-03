Отец президента Украины Владимира Зеленского, Александр Семенович, считает, что его кандидатура на получение пожизненной государственной стипендии была выдвинута не из-за родственных связей с главой государства.

Об этом он рассказал в эксклюзивном комментарии "Стране".

По словам Александра Зеленского, он не нуждается в получении каких-либо выплат. Также отец президента Украины рассказал о том, как он попал в список кандидатов на пожизненную стипендию.

"Мне вообще лично ничего не надо. Я не нуждаюсь в этом вообще. Вот мое какое мнение. Это еще полгода назад по всей Украине, в каждом институте проводили собрания, и сами коллективы выдвигали педагогов на эту стипендию. С нашего института выдвинули две кандидатуры - меня и еще одного человека. Таких как я - полно по всей Украине. Это каждый год вручают такие стипендии. И при Порошенко такое было. И меня на стипендию выдвинули не потому, что я папа Зеленского - оно мне не надо. Коллектив института меня выдвинул, на научном совете. Я даже не знал результат - вот это впервые от вас слышу. А вы думаете, это блат от президента?", - заявил Александр Семенович.

Отец главы государства заверил, что тех денег, которые он сейчас получает, ему достаточно для жизни.

"Вы знаете, что и президент не бедный. И мне хватает и зарплаты, и пенсии. Я 28 лет на объектах проработал, на живых, а не на взятках. Моя позиция - что надо награждать людей в высшей школе, это правильно. А что, нужно было запретить коллективу выдвигать мою фамилию? Они меня выдвинули, я при чем? Меня подавали уже на заслуженного деятеля науки и техники, и т.д., я отказывался. А в этот раз решил не отказываться. А почему я должен отказываться?", - добавил Александр Зеленский.

Напомним, на заседании в среду, 2 сентября, Кабмин снял с рассмотрения проект указа президента Владимира Зеленского о присвоении пожизненной государственной стипендии выдающимся деятелям образования, в том числе отцу главы государства Александру Зеленскому.

В свою очередь в Офисе президента заявили, что Александр Зеленский попал в список кандидатов на получение стипендии исключительно после прохождения через процедуру специального голосования и утверждения в ряде инстанций.