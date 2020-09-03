"Меня выдвинули, я при чем?" Отец Зеленского рассказал, как стал кандидатом на пожизненную госстипендию
Отец президента Украины Владимира Зеленского, Александр Семенович, считает, что его кандидатура на получение пожизненной государственной стипендии была выдвинута не из-за родственных связей с главой государства.
Об этом он рассказал в эксклюзивном комментарии "Стране".
По словам Александра Зеленского, он не нуждается в получении каких-либо выплат. Также отец президента Украины рассказал о том, как он попал в список кандидатов на пожизненную стипендию.
"Мне вообще лично ничего не надо. Я не нуждаюсь в этом вообще. Вот мое какое мнение. Это еще полгода назад по всей Украине, в каждом институте проводили собрания, и сами коллективы выдвигали педагогов на эту стипендию. С нашего института выдвинули две кандидатуры - меня и еще одного человека. Таких как я - полно по всей Украине. Это каждый год вручают такие стипендии. И при Порошенко такое было. И меня на стипендию выдвинули не потому, что я папа Зеленского - оно мне не надо. Коллектив института меня выдвинул, на научном совете. Я даже не знал результат - вот это впервые от вас слышу. А вы думаете, это блат от президента?", - заявил Александр Семенович.
Отец главы государства заверил, что тех денег, которые он сейчас получает, ему достаточно для жизни.
"Вы знаете, что и президент не бедный. И мне хватает и зарплаты, и пенсии. Я 28 лет на объектах проработал, на живых, а не на взятках. Моя позиция - что надо награждать людей в высшей школе, это правильно. А что, нужно было запретить коллективу выдвигать мою фамилию? Они меня выдвинули, я при чем? Меня подавали уже на заслуженного деятеля науки и техники, и т.д., я отказывался. А в этот раз решил не отказываться. А почему я должен отказываться?", - добавил Александр Зеленский.
Напомним, на заседании в среду, 2 сентября, Кабмин снял с рассмотрения проект указа президента Владимира Зеленского о присвоении пожизненной государственной стипендии выдающимся деятелям образования, в том числе отцу главы государства Александру Зеленскому.
В свою очередь в Офисе президента заявили, что Александр Зеленский попал в список кандидатов на получение стипендии исключительно после прохождения через процедуру специального голосования и утверждения в ряде инстанций.