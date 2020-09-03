Глава республики Беларусь Александр Лукашенко заявил, что акциями протеста, которые вспыхнули после президентских выборов в республике управляют из-за рубежа. По его мнению, это Польша, Чехия, Литва и Украина. Также Лукашенко выразил благодарность России за поддержку Беларуси в такой нелегкий период.

Об этом сообщает пресс-служба президента республики, в среду, 3 сентября.

"Оно происходит из Польши, Чехии, Литвы и Украины, что нас больше всего настораживает", - сказал он.

Также глава республики напомнил о вчерашнем заявлении российского дипломата Сергей Лаврова о том, что ситуацию в Белоруси пытаются дестабилизировать со стороны Украины.

"Вы вчера слышали заявление министра иностранных дел России Лаврова, который уже в открытую (он вообще человек очень сдержанный в этом отношении, осторожный) заявил, что происходит на границе. Мы реагируем на любые негативные телодвижения в адрес Беларуси. Для нас самое важное - не допустить разжигания в Минске какого-то пожара. Потому что так бывает всегда: начинается со столицы и перекидывается на всю страну", - добавил Лукашенко.

Также президент Беларуси поблагодарил Россию за поддержку, иначе стране было бы сейчас непросто.

"Ошибок нельзя допустить. Но вы должны прекрасно понимаете: есть красная черта, никому не позволено ее переходить. Если это случится, естественно, мы будем реагировать по всей строгости нашего закона. Поэтому прошу вас, доведите это до людей. Пусть они меня слишком не осуждают за какую-то мягкотелость. Никакой мягкотелости здесь нет. Страна работает, хоть многим бы хотелось (особенно нашим соседям), чтобы мы рухнули", - подытожил он.

Напомним, ранее Александр Лукашенко уже неоднократно обвинял Чехию, Литву, Польшу и Украину в управлении протестами.

Также сообщали, как в Минске многотысячная толпа протестующих подошла к резиденции Лукашенко, который отмечал свое День рождения. Правоохранители задержали более 120 участников несанкционированной акции.