Заявления канцлера ФРГ Ангелы Меркель об отравлении Навального являются фальсификацией. Об этом сообщил президент Беларуси Александр Лукашенко во время встречи с премьер-министром России Михаилом Мишустиным в Минске. По словам главы Беларуси, в его распоряжении есть запись перехваченного разговора Варшавы и Берлина и Лукашенко обещает передать ее российской стороне.

"Я заметил, наблюдая за российскими событиями, у них - Запада - новая фишка появилась. Опять "Новичок", опять отравление... Мы так понимаем, Варшава разговаривает с Берлином. Два абонента на связи. Перехватила наша радиоэлектронная военная разведка. Поскольку там (на западных рубежах Беларуси) развернуты части, и мы, конечно, ведем и в радиосфере противоборство с натовцами. И мы перехватили интересный разговор, который (я вам дам почитать его, мы подготовим и направим в ФСБ) отчетливо говорит о том, что это фальсификация. Никакого отравления Навального не было", - заявил Лукашенко.

По мнению президента Беларуси, директору ФСБ РФ Александру Бортников и главе Службы внешней разведки РФ Сергею Нарышкину стоит серьезно разобраться в этой ситуации.

"Мы и голос передадим записанный, и текст. Полностью все материалы сегодня-завтра будут у ваших спецслужб для того, чтобы они разобрались, кому это надо. Одна тоже цитата: "Тем более, в ближайшее время у них выборы, день голосования в регионах России". То есть они знают, что в России выборы, и надо перед этими выборами какую-то подсунуть пакость. Мы думаем, что еще что-то придумают. Вот их стиль. Вот их лицо. Спокойной жизни они нам не гарантируют, спокойной жизни нам не будет. В этом я убежден. Но вы должны понимать, что мы полны решимости отстоять свой суверенитет и независимость и не позволим здесь нас наклонять", - добавил Лукашенко.

"Группа специалистов подготовила для Меркель, для ее администрации факты, может быть, и заявление, которое она сделала. Сделали они это - цитата: "Чтобы отбить охоту Путину сунуть нос в дела Беларуси". Я процитировал этот разговор. Понимаете, насколько по-иезуитски поступают эти люди", - сказал Лукашенко в разговоре с Мишустиным.

Напомним, накануне появилась информация о том, что в организме проходящего лечение в Германии российского оппозиционера Навального обнаружены следы яда типа "Новичок", которым травили Скрипалей.

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