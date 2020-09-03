Во среду, 2 сентября, в результате столкновений возле киевского офиса ультраправой партии "Свобода", пострадали три правоохранителя. Руководство политической силы заявило, что спецназ пытался арестовать депутата Киевсовета Владимира Назаренко.

Об этом в четверг, 3 сентября, информирует пресс-служба полиции и лидер "Свободы" Олег Тягнибок.

Правоохранители сообщают, что вечером, 2 сентября, трое сотрудников Департамента стратегических расследований Нацполиции "прибыли в офис общественной организации" ("Свободы" - Ред.) на улице Тургеневская для проведения процессуальных действий.

"В результате между правоохранителями и представителями общественной организации возник конфликт, в ходе которого полицейские получили телесные повреждения. Медицинскую помощь им оказали без госпитализации", - заявили в полиции.

В свою очередь лидер "Свободы" Олег Тягнибок заявил, что целью полицейских было задержать депутата горсовета Киева Владимира Назаренко.

"Хотят задержать Володю Назаренко, ветерана московско-украинской войны, лейтенанта батальона "Киевская Русь", депутата Киевсовета. Это все накануне завтрашней сессии Киевсовета и местных выборов", - написал политик в своем Facebook 2 сентября.

В то же время заместитель председателя ВО "Свобода" Андрей Ильенко сообщил, что причиной приезда полиции были "попытки посадить депутата Киевсовета, свободовца Владимира Назаренко за "хулиганские действия" против чиновников-коррупционеров", не уточняя детали претензий правоохранителей.

По его словам, вчера, около 23:50, полиция отступила. Новых попыток зайти в офис правоохранители не предпринимали.

Напомним, по версии председателя фракции "Свободы" в Киевском горсовете Юрия Сиротюка, правоохранители пытались захватить офис политической силы.

Ранее в прошлом году мы сообщали о конфликте между депутатом от "Слуги народа" Андреем Богданцом и "свободовцем" Алексеем Кайдой. Праворадикалу было объявлено о подозрении и позже суд отправил его под ночной домашний арест.