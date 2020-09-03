В четверг, 3 сентября, в Виннице представители полиции и Службы Безопасности Украины задержали бывшего американского военного Крейга Ленґа, который в 2015 году приехал в Украину, чтобы воевать на Донбассе на стороне сил АТО. В США его подозревают в двойном убийстве, за что ему там грозит смертная казнь.

Об этом сообщил его адвокат Олег Веремеенко на своей странице в Facebook.

Так, по данным адвоката, задержание американца было целью исполнения решения Офиса Генерального прокурора о его экстрадиции.

Адвокат Ленґа отмечает, что информацию о задержании своего подзащитного от получил от сотрудника СБУ. Также ее подтвердил и сам американец сегодня утром во время задержания.

Так, по его словам, сотрудник СБУ сообщил, что задержание происходило на основании доверенности Офиса Генпрокурора для дальнейшей экстрадиции. Впрочем, самого решения об экстрадиции адвокат еще не видел - его он надеется получить в течении дня.

Ленґ - бывший американский военный. Участвовал в боевых действиях в Ираке и Афганистане. В Украину он приехал в 2015 году и присоединился к "Правому сектору", с которым воевал более 1,5 лет на Донбассе. Когда появилась возможность, Ленг вместе с бойцами "Грузинского легиона" подписал контракт с ВСУ. Несколько месяцев служил на передовой в районе Светлодарской дуги.

Напомним, задержанного обвиняют в грабеже и двойном убийстве в США. По данным следствия, он и еще один подозреваемый убили и ограбили двух человек во Флориде, чтобы на эти деньги отправиться в Венесуэлу, где планировали принять участие в боевых действиях. В настоящее время, Лэнґ проживает в Украине.

"Страна" очень подробно описывала его историю.