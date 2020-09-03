Начальник Главного управления Нацполиции Киева Андрей Крищенко рассказал о том, как ему прямо предложили за взятку "крышевать" автоугоны. Сейчас, по его данным, злоумышленники задержаны.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

По данным начальника полиции Киева, с предложением взятки за начало работы по "крышеванию" автоугонов на него напрямую злоумышленники вышли еще весной.

"Я понял, что мне предлагают "крышевать" автоугоны. Меня это очень удивило. Мы считали, что это банальная провокация… Я еще не слышал, чтобы к начальникам полиции приходили с такими предложениями", - сообщил Крищенко.

По его данным, после этого было открыто производство, которое поддерживали представители Офиса генерального прокурора, и начали документировать преступные действия, все сомкнулось на начальнике райотдела. "Они ему предложили: давайте, будем решать вопросы. Мы вам будем давать проценты с прибыли", - сказал Крищенко.

По его словам, было проведено несколько встреч, задокументировано ряд предложений, как по решению конкретных уголовных дел, так и в целом "крышевания" автоугонов. В частности, как отметил Крищенко, шла речь о снятии с розыска одного из автоугонщиков.

"Одним из наших условий было, чтобы этот человек пришел на встречу для передачи денег, чтобы мы смогли якобы обсудить, как его снять с розыска. И человек, который задерживался много раз, скрывался, соблюдал конспирацию, пришел на эту встречу", - рассказал руководитель полиции Киева.

Он сообщил, что этот человек и еще один были задержаны за предложение взятки должностному лицу – начальнику одного из райотделов.

"В итоге взятка составила 350 тысяч гривень. Со мной сумма не обсуждалась, это уже начальнику райотдела предложили. Это была сумма для начала. А потом они надеялись организовать процесс и рассчитываться процентами с продажи угнанных машин", - сообщил Крищенко.

По его словам, один задержанный, который находился в розыске, является подозреваемым по ряду других дел, второй задержанный является подсудимым в нескольких уголовных делах. При этом он добавил, что не может поручиться за весь личный состав полиции Киева в том, что они не участвуют в подобного рода схемах.

Напомним, в Киеве автоугонщик прыгнул в окно и сбежал от полиции во время обыска у него дома.

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