Во четверг, 3 сентября, президент Беларуси Александр Лукашенко провел ряд кадровых перестановок. Он сменил госсекретаря Совета безопасности республики (Совбеза), председателя КГБ, и.о. председателя КГК, вице-премьера республики, а также мэра столицы.

Об этом сообщает госагентство БелТА.

Так, Лукашенко назначил Валерия Вакульчика госсекретарем Совета безопасности республики, который до этого работал в должности председателя Комитета государственной безопасности (КГБ).

Вместо Вакульчика президент Беларуси назначил Ивана Тертеля председателем КГБ, который руководил Комитетом госконтроля (КГК).

Вместе с тем, исполнять обязанности руководителя КГК теперь будет Василий Герасимов, ранее занимавший должность первого заместителя председателя ведомства.

Кроме того, Лукашенко назначил мэра Минска Анатолия Сивака вице-премьером республики, который ранее возглавлял Мингорисполком.

Вместо Сивака столичным мэром стал Владимир Кухарев, ранее занимавший должность вице-премьера Беларуси.

Ранее мы писали, что, по словам бывшего президента Евросовета Дональда Туска, Лукашенко весной 2014 года предлагал европейским политикам создать белорусско-украинский союз. Он сам хотел возглавить новое союзное государство. Целью данного объединения было урегулирование конфликта между Россией и Украиной.

Также сообщали, что Лукашенко уволил посла, который поддержал протестующих в Беларуси после президентских выборов.