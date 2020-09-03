Национальный совет по телевидению и радиовещанию в четверг, 3 сентября, может отозвать лицензию у радио "Прямой FM". В связи с этим, под здание ведомства вышли сторонники лидера "Европейской солидарности" Петра Порошенко, которому приписывают владение радиостанцией и связанным с ней телеканалом "Прямой". В частности, митингующие требуют от ведомства закрыть телеканалы "112 Украина", ZIK и NewsOne.

Об этом сообщает телеграм-канал "Политика Страны".

Так, активисты пришли под Нацсовет с плакатами "Прямой - настоящий украинский", "In Прямой We Trust". Однако особое внимание обращают на себя транспаранты, которые содержат призыв закрыть ряд украинских телеканалов. Среди таких, например, "Преследуйте пророссийские каналы" и "А шо по ZIK, 112, NewsOne".

Акция в поддержку радио собралась немногочисленная, среди участников мероприятия замечены народные депутаты от "Европейской солидарности" Владимир Вятрович и Алексей Гончаренко.

Стоит отметить, что заседание Нацсовета, посвященное вопросу возможного отзыва лицензии у "Прямой FM", должно было начаться еще в 11:00, однако его перенесли на 14:00.

Примечательно, что радио "Прямой FM" не является известным вещателем, тем не менее участники акции протеста требуют от Нацсовета отобрать лицензии у упомянутых выше ZIK, 112 и NewsOne, которые уже неоднократно подвергались давлению со стороны властей.

Ранее мы писали, что после скорого принятия скандального законопроекта "О медиа" в Верховной Раде власти начнут процесс закрытия телеканала "112 Украина".

До этого руководство вещателя жаловалось на рейдерскую атаку, которую проводит государство по отношению к "112 Украина".