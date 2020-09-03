Артист Михаил Ефремов, являющийся фигурантом уголовного дела о смертельном ДТП, на сегодняшнем заседании суда признал свою вину. Об этом пишут российские СМИ.

"Ваша честь, я признаю свою вину", - заявил подсудимый артист, обращаясь к судье.

К слову, его эксцентричный адвокат Эльман Пашаев перед заседанием суда анонсировал признание Ефремовым вины.

"Мы два дня много общались с Ефремовым и он хорошую фразу сказал, говорит, в момент совершения ДТП народ вынес мне приговор. Я заслуженный артист народа и я буду нести наказание по приговору народа. Он сегодня признает свою вину", - рассказал Пашаев.

Сегодня в Пресненском райсуде Москвы по делу Ефремова начались прения сторон. Гособвинение считает его вину полностью доказанной и требует для артиста почти максимального срока наказания - 11 лет колонии общего режима (статья предусматривает до 12 лет лишения свободы). Прокурор объясняет это тем, что Ефремов отказывался признавать свою вину.

"Удалось достоверно установить хронологию ДТП. Оно произошло на глазах у множества свидетелей. С обеда зашел в бар "Улисс", там был более получаса. Вместо того чтобы вызвать такси или услугу трезвого водителя, подсудимый сознательно сел за руль своей машины.

Следуя по 4-й полосе, выехал на встречку, не выполнил правила ПДД. Пересек 4–5-ю полосу, совершил наезд на полосу встречного движения. Не принял своевременных мер для предотвращения ДТП.

На Смоленской площади совершил столкновение с "Ладой", лишил Захарова возможности предотвратить ДТП. В результате полученных травм (Захаров - Ред.) скончался", - цитируют прокурора СМИ.

Также прокурор просила суд частично удовлетворить иск старшего сына погибшего Сергея Захарова - 500 тысяч вместо 7,3 миллионов, и полностью - иск других родственников в 1 рубль.

Напомним, Ефремов на своем джипе попал в смертельную аварию вечером 8 июня, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Его авто вылетело на встречку и столкнулось с фургоном, водитель которого, Сергей Захаров, скончался в больнице. Ефремов заявил, что не помнит произошедшего.

Ранее "Страна" писала о том, что Ефремов назвал фейком видео, на котором его после ДТП выводят из авто с места водителя.

Также мы сообщали, что родные погибшего в ДТП с Ефремовым вернули деньги, которые артист перевел на их счета.