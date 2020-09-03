Утром 3 сентября Артур Мхитарян, директор и основатель компании Taryan Group, которая строит элитный жилой комплекс Taryan Towers на столичном Печерске, где днем ранее случился пожар, прибыл на место ЧП.

Видео из недостроенного комплекса Мхитарян опубликовал в сториз в Instagram.

Застройщик рассказал, что возгорание произошло не внутри, а снаружи здания. Огонь был на площади 10-15 квадратных метров.

"Хочу развеять преждевременные версии: это не утеплитель горел, видно, что он темнеет, но не горит. Это невоспламеняемое вещество. Горел тонкий слой изоляционного материала. Он должен быть в дальнейшем накрыт бетонной стяжкой", - рассказал Мхитарян.

В подтверждение своих слов застройщик попытался поджечь утеплитель и продемонстрировал, что он не загорается.

Отметим, о том, что в элитном ЖК горел утеплитель, ранее сообщили спасатели, также они привели другие подробности о ЧП в Taryan Towers.

Напомним, "Страна" писала о том, что в Украине объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности.