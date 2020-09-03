В четверг, 3 сентября, в сети появилось видео со съемок ролика кандидата в мэры Киева от партии "Слуга народа" Ирины Верещук.

Ролик снимает генпродюсер телеканала "Наш" Евгений Дудник. В соцсетях он опубликовал кадр со съёмочной площадки.

На видео и на фото нардеп запечатлена в желтом плаще, парящей над столицей с зелёным зонтиком.

По данным "Страны" в этом ролике будет сниматься как лично Ирина Верщук, так и ее дублер. Она будет задействована в съемках сложных сцен с полетами. В частности, в той сцене, что попала на видео. В данный момент Верещук на съемках нет.

Нардеп Александр Качура в эфире одного из телеканалов подтвердил съемки ролика. Он говорит, что концепция его такова - в столицу прилетает Верещук и там сразу происходят перемены.

Интересно, что полеты происходят на мосту, который в народе называют мост Кличко - пешеходно-велосипедная переправа над Владимирской горкой. Она объединяет между собой Мариинский и Хрещатый парки.

Напомним, 16 июля, за Верещук проголосовали 87 нардепов и выбрали ее с большим отрывом кандидатом в мэры Киева от "Слуги народа".