В "ДНР" опровергли информацию о согласовании на заседании трехсторонней контактной группы вопросов о разминировании участков и разведении сил на Донбассе, о котором накануне сообщили в Офисе президента Украины.

Об этом сообщает РИА "Новости".

"В очередной раз повторяем: никакого согласования проектов документов, касающихся противоминной деятельности и разведения сил и средств, на прошедшем заседании Контактной группы достигнуто не было", - заявила представитель "ДНР" в ТКГ, "министр иностранных дел республики" Наталья Никонорова.

По ее словам, договоренности возможны только после урегулирования вопроса постановлением Верховной Рады о местных выборах в Донбассе, которое противоречит Минским соглашениям.

Напомним, как утверждали в Офисе президента, 2 сентября ТКГ полностью согласовала рамочное решение о противоминной деятельности. Были согласованы координаты 19 приоритетных участков разминирования. Двадцатый участок вблизи Золотого будут разминировать в рамках работ по открытию дополнительного КПВВ в этом районе. Они предварительно запланированы на ноябрь.

Кроме того, если верить Офису президента, в ТКГ были принципиально согласованы четыре новых участка разведения сил и средств. Группе безопасности поставлена задача разработать детальный план и завершить проект дополнения к Рамочному решению Трехсторонней контактной группы о разведении сил и средств от 21 сентября 2016 года.

Ранее "Страна" писала о том, что член украинской делегации в ТКГ Гармаш выступил за выход из Минских соглашений.

Также мы сообщали, что Кравчук заявил, что нет необходимости в переносе переговорной площадки ТКГ из Минска.