Днем в четверг, 3 сентября, у здания Кабинета министров в Киеве началась акция "Нас не слышат", которую организовал Всеукраинский музыкальный профсоюз. Участники митинга требуют от правительства остановить дискриминацию и избирательный запрет предпринимательства в музыкальной сфере. На мероприятии присутствуют певица Оля Полякова, рэперша Alyona Alyona и музыкант Алина Паш.

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

"Мы обращаем внимание Кабмина на принятое 26 августа решение по поводу мер ограничения, которые являются выборочными и дискриминационными для некоторых организаторов концертов", - заявила заместитель председателя профсоюза правовед Анна Степаненко.

Среди требований митингующих:

Отменить подпункт 3 пункта 11 постановления КМУ №641 от 22.07.2020, прекратив запрет концертов для организаторов с не основным "концертным" КВЭДом.

Отменить государственные компенсации по признаку основного КВЭД, позволив претендовать на них всем в равной степени.

Разработать четкий план действий выхода из кризиса совместно с представителями музыкальной индустрии. В частности, с участием членов правления Украинской музыкальной профсоюза.

Акция проходит под лозунгом #наснечують. Ведущий митинга - шоумен Андрей Джеджула. Также поддержать акцию приехали рэперша Alyona Alyona, генеральный продюсер украинской компании Secret Service Entertaiment Agency Михаил Ясинский, Алина Паш, которая в прошлом году читала рэп на Майдане в День независимости.

Певица Оля Полякова, которая является членом правления профсоюза, в ходе своего выступления заявила, что представителям отрасли надо объединятся, так как сейчас в стране творится неразбериха, а артисты готовы работать, но у них нет возможности.

Всего на акции собралось до 100 человек, журналистов больше, чем митингующих.

Напомним, "Страна" писала о том, почему Оля Полякова зовет украинских артистов митинговать под Кабмин.

Также мы писали, что Кабмин в конце августа решил закрыть в Украине ночные клубы и другие развлекательные заведения.