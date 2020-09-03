Отцу Владимира Зеленского попытались назначить пожизненную государственную стипендию.

Фамилия Александра Степановича - завкафедрой Криворожского экономического института - оказалась в числе пяти выдающихся деятелей науки и образования, которым предлагалось дать такие стипендии.

В правительство даже внесли проект президентского указа, однако Кабинет министров снял вопрос с повестки.

"Страна" разбиралась в подоплеке истории.

Сыновний указ

Сегодня стало известно о том, что президент Украины предложил присвоить пожизненную стипендию пятерым деятелям образования, достигших 70-летнего возраста. В числе прочих указывалась и фамилия отца Зеленского - Александр Семеновича, доктора технических наук, профессора, который работает завкафедрой информатики и информационных технологий в Криворожском экономическом институте (филиал КНЭУ им. Вадима Гетьмана).

Также на соискание пожизненной стипендии подавались: заслуженный работник образования Иван Дзямулич, учительница Светлана Дубровская, кандидат технических наук Степан Ломака и доктор технических наук Чеслав Пульке.

При этом вчера на заседании Кабмина вопрос о государственной премии с повестки решили снять (таймкод видео заседания с 28:20).

Размер пожизненной стипендии для выдающихся деятелей образования составляет 1,5 прожиточных минимума для лиц, утративших трудоспособность.

Что сказали в ОП

В Офисе президента "Стране" прокомментировали, каким образом происходил выбор кандидатов и как именно отец Зеленского попал в список на пожизненную госстипендию.

Здесь говорят, что Александра Степановича из года в год подавали в этот список от университета, однако экс-президент Порошенко каждый раз блокировал ученого.

"Списки кандидатов на стипендию подают институты. И в этот раз подал университет. Отец Зеленского неоднократно попадал в списки в прошлые годы, но Пётр Алексеевич его сбивал. Подача в этот раз - очередная", - рассказал "Стране" советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Он также добавил, что списки кандидатов на стипендию проходят через процедуру специального утверждения по ряду инстанций и голосований. "Здесь нет единоличных утверждений", - добавил он.

То есть, по версии ОП, все это инициатива самих вузов. Однако очевидно, что вузов в стране десятки, и претендентов на стипендию было изначально гораздо больше. В проект же указа вошли всего пять. Значит их отбирали "вручную". И отобрали папу президента.

Вопрос кто?

Позже было заявлено, что проект Указа готовился в правительстве (а конкретно - в Министерстве образования).

Но потом по какой-то причине решили притормозить этот вопрос. Не исключено, что прочитав там фамилию отца президента, решили притормозить процесс.

И теперь непонятно - будет ли назначена эта стипендия отцу президента или нет после случившегося резонанса.

К слову, в этой ситуации особо поражает мизерный размер стипендии, которая назначается выдающимся украинским педагогам - полтора прожиточных минимума. Или же 2568 гривен (с 1 декабря будет 2 653,5 гривен). То есть - менее 100 долларов.

"Мне лично ничего не надо", - позиция отца Зеленского

Александр Семенович Зеленский прокомментировал "Стране" свою несостоявшуюся стипендию. Он заявил, что она ему не нужна, но он решил не отказываться от выдвижения от своего вуза.

"Мне вообще лично ничего не надо. Я не нуждаюсь в этом вообще. Вот мое какое мнение. Это еще полгода назад по всей Украине, в каждом институте проводили собрания, и сами коллективы выдвигали педагогов на эту стипендию. С нашего института выдвинули две кандидатуры – меня и еще одного человека. Таких как я – полно по всей Украине. Это каждый год вручают такие стипендии. И при Порошенко такое было. И меня на стипендию выдвинули не потому, что я папа Зеленского – оно мне не надо. Коллектив института меня выдвинул, на научном совете. Я даже не знал результат – вот это впервые от вас слышу. А вы думаете, это блат от президента? Вы знаете, что и президент не бедный. И мне хватает и зарплаты, и пенсии. Я 28 лет на объектах проработал, на живых, а не на взятках. Моя позиция – что надо награждать людей в высшей школе, это правильно. А что, нужно было запретить коллективу выдвигать мою фамилию? Они меня выдвинули, я причем? Меня подавали уже на заслуженного деятеля науки и техники, и т.д., я отказывался. А в этот раз решил не отказываться. А почему я должен отказываться?".

Что известно про Зеленского-старшего

Впервые корреспонденты "Страны" говорили с Зеленским-старшим в апреле 2019 года, застав его на рабочем месте - в кабинете заведующего кафедрой информатики и информационных технологий Криворожского экономического института. Обстановка в кабинете была весьма скромная. Да и по виду нельзя было догадаться, что сын Александра Семеновича – миллионер. Он был одет в простой вязаный свитер с полосками, в кабинете не было атрибутов роскоши. Студенты кратко описывали журналистам преподавателя - "четкий мужик".

Год назад он не думал о пенсии, а во время интервью скромничал и просил обойтись "без всех этих "профессор", "доктор наук". Просто – преподаватель.

Он гордился достижениями своего сына Владимира, но был против того, чтобы тот шел в большую политику.

Александр Семенович уверял, что его сын идет в президенты не ради должности, поскольку является "обеспеченным человеком". О денежных взаимоотношениях рассказал открыто, что сын часто пытается им помочь и даже зовет отца в Киев, но тот все время отказывается, потому что не может бросить науку.

А в честности своего ребенка Александр Семенович ни разу не усомнился и даже сказал, что перестанет уважать сына, если тот не сдержит предвыборных обещаний в случае победы: "... Вова знает, что папа позвонит и скажет: "Я отказываюсь от тебя". В нашей семье так. Портятся люди, которые туда [в политику] лезут ради бабок. Единственное, чего бы я хотел… Зарплата у президента Украины 27 тысяч грн официальная. Но какая-то там подпись – миллион долларов! Я бы хотел, чтобы зарплата была нормальная. Тогда президент будет честным".

Во время второй встречи с корреспондентом "Страны" изменился только статус сына Зеленского, он уже стал президентом. А вот обстановка в кабинете его отца осталась та же, да и свитер на Зеленском-старшем был тот же, что и раньше.

На этот раз Александр Семенович поделился своими переживаниями о незаслуженной критике сына, мол "Бьют его и бьют…" На эмоциях критикующих его сына людей он назвал "тупой биомассой".

Журналисты "Страны" напомнили о невыполненных обещаниях Зеленского - например, учителям зарплату 4 тысячи долларов и отмену оплаты коммуналки для пенсионеров старше 70 лет.

На это отец Зеленского сказал: "Столько лет грабили всю страну, сейчас ничего нет. А еще и года не прошло, как Вова у власти. Он хочет. Да ему это президентство до одного места, чтоб вы знали. Он просто горит внутри сделать для страны. Вот это самое главное, чего в голове у вас нет! Он сказал! А где взять эти 4 тысячи долларов (на зарплаты для учителей - Ред.)?!... Он хотел. У него есть желание, но не всегда получается. Еще время не прошло. Он хотел еще, чтобы войны не было, и экономику поднять. А почему он по странам ездил? Чтобы инвестиции были. Чтобы людям было лучше. Как ему взять эти деньги, с чего? Он сказал: да, пусть он даже не прав, но он хотел. Он, может, выразил свое желание. Он в любой момент бросит эту фигню", - несколько поменял риторику Зеленский-старший в декабре 2019-го.

При этом "фигней" имелась в виду, очевидно, политика.