Отец президента Владимира Зеленского попал в список законопроекта, предусматривающего пожизненную стипендию деятелям образования, которые достигли 70-летнего возраста, после прохождения через процедуру специального голосования и утверждения в ряде инстанций. Об этом "Стране" сообщили в Офисе президента.

"Списки кандидатов на стипендию подают институты. И в этот раз подал университет. Отец Зеленского неоднократно попадал в списки в прошлые годы, но Петр Алексеевич (Порошенко - Ред.) его сбивал. Подача в этот раз - очередная", - прокомментировал "Стране" советник главы Офиса президента Михаил Подоляк и добавил, что в этом случае невозможны единоличные утверждения.

Напомним, что на заседании в среду, 2 сентября, Кабмин снял с рассмотрения проект указа президента Владимира Зеленского о присвоении пожизненной государственной стипендии выдающимся деятелям образования, в том числе отцу главы государства Александру Зеленскому.

Отметим, размер пожизненной стипендии для выдающихся деятелей образования составляет 1,5 прожиточных минимума для лиц, утративших трудоспособность. То есть сейчас это 2 568 грн.

Известно, что Александр Зеленский - профессор, завкафедрой информатики и информационных технологий в Криворожском экономическом институте (филиал КНЭУ им. Вадима Гетьмана).

Также "Страна" публиковала интервью с Александром Зеленским, в котором он рассказал, как изменилась его жизнь после того, как сын стал президентом.