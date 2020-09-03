Новоизбранный глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко получил зарплату за август в размере 477 791 гривен, а то время, как его предшественник Яков Смолий получал на этой должности 417 285 грн.

Соответствующий документ опубликован в едином государственном реестре деклараций.

В нем указано, что заработная плата главы НБУ составила 477 791, а это на 60 506 гривен больше, чем у Смолия.

Напомним, Верховная Рада утвердила на должности председателя Национального банка Кирилла Шевченко 16 июля. Его кандидатуру в парламент внес президент Владимир Зеленский.

Также мы писали, что в июне прошлый состав правления НБУ , во главе с Яковом Смолием, получили отпускные в размере от 47 до 120 тысяч гривен.