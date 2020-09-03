Министр внутренних дел Арсен Аваков утром в четверг, 3 сентября, срочно вылетел в Харьковскую для мониторинга и координации действий подразделений МВД во время тушения масштабных пожаров. В регионе функционирует оперативный штаб. Спасатели продолжают бороться с огнем.

Об этом в Facebook сообщил советник Авакова Зорян Шкиряк.

Что касается ситуации с пожарами в Харьковской области, огонь бушует сразу в нескольких лесных массивах, огонь уничтожил более двух десятков жилых домов.

Так, в Двуреченском районе 2 сентября вблизи села Воробьевка возник пожар в лесном массиве. Из-за сильного ветра пожар распространился в направлении населенных пунктов Воробьевка и Гряниковка. В результате пожара уничтожено 22 жилых дома, отселены 33 человека и из-за отравления продуктами горения за медицинской помощью обратился 1 человек.

Общая площадь пройденная огнем ориентировочно составляет 500 га, из них 100 га верхового пожара. Сейчас очаги пожара в населенных пунктах Воробьевка и Грянинивка ликвидированы, продолжается тушение очага лесного пожара на площади около 100 га. К тушению привлечены 395 человек и 61 единица техники.

В Чугуевском районе пожар 2 сентября возник в районе села Клугино-Башкировка в лесном массиве. К вечеру он был локализован на площади около 30 га. Жертв и пострадавших нет. Сейчас открытого огня не наблюдается.

В Луганской области ликвидировано 16 пожаров. В результате пожара погиб один человек и два человека с ожогами разных степеней тяжести госпитализированы. Огнем уничтожено 13 заброшенных жилых домов. Продолжается тушение 6 очагов пожаров сухой травы и лесных насаждений на общей площади 945 га в Кременском, Новоайдарском и Станично-Луганском районах. В тушении пожаров задействовано 378 человек и 68 единиц техники ГСЧС.

Напомним, в Украине объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Также мы писали, что из зоны пожаров в Харьковской области эвакуировали 52 человека.