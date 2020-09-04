В американской предвыборной кампании произошел перелом, который может помочь Трампу переизбраться на второй срок.

По мнению экспертов, волна антирасистских протестов и погромов, которая прокатилась этим летом по США после убийства темнокожего белым полицейским, идет на пользу действующему президенту и укрепляет его позиции, так как американцы стремятся к порядку.

То, что Трамп начал стремительно наверстывать утраченные из-за эпидемии коронавируса позиции, говорят и данные социологии - разрыв в 10% в пользу его соперника Байдена уменьшился до 4% с тенденцией к дальнейшему сокращению разрыва. Причем это признают даже службы, близкие к демократам.

По данным социологического опроса, проведенного службой SSRS по заказу телеканала CNN, за Байдена готовы проголосовать 50% респондентов, за Трампа - 46% опрошенных.

"Страна" выясняла какой предвыборный расклад в США за два месяца до выборов, намеченных на 3 ноября.

Положение Трампа лучше, чем в битве с Хиллари

"Положение Трампа даже лучше, чем в сентябре 2016, перед прошлыми выборами. Сейчас счет +2% в пользу Трампа с учетом раскладки по штатам, чем было на тот момент против Хиллари. Шансы Байдена тают на глазах. Даже Мичиган, один из главных колеблющихся штатов, развернулся в сторону Трампа. В целом "левые" протесты, которые, казалось бы, должны были сыграть на руку демократам, лишь укрепили рейтинг Трампа и сцементировали его электорат - средних белых американцев, которые испугались мародерства, анархии и беспорядков. Для них протесты ассоциируются с демократами, и они не хотят сползания страны в хаос. С другой стороны, левые и сторонники демократов тоже мобилизовались. Решающими будут дебаты Трампа и Байдена, они и определят победителя", - сказал "Стране" вашингтонский политолог Питер Стоун.

О том, что у демократов озабочены растущими рейтингами Трампа, говорит колонка в ведущем либеральном издании New York Times, в которой автор Франк Бруни призывает демократов мобилизоваться и "стереть Трампа в порошок" на предстоящих выборах. И для этого есть, мол, все моральные, политические и прочие основания, "нельзя позволить повториться кошмару 2016 года".

Главный смысл и этой и подобной ей статей в том, что только максимальный разрыв между Байденом и Трампом может гарантировать победу первого. Тут стоит отметить, что в США президента выбирают не прямым голосованием, а коллегия выборщиков в зависимости от результата по каждому штату и иногда бывает, когда большинство голосов в целом по стране получает один кандидат, а президентом становится другой - за которого проголосовало большинство выборщиков (так было, например, на выборах в 2016 году, когда большинство голосов американцев получила Клинтон, а президентом стал Трамп, который победил среди выборщиков).

Снова всплывает и украинский вопрос. В колонке вспоминают телефонный разговор Трампа с Зеленским, из-за которого демократы пытались объявить президенту импичмент.

"Вспомним, в частности, "отличный" телефонный разговор (perfect phone call) между президентом Дональдом Трампом и его украинским коллегой по должности, которого попросили оказать "любезность" и помочь уничтожить репутацию Байдена. Согласно мемуарам Джона Болтона, имел место и призыв о помощи, адресованный президенту Китая. Расследование Роберта Мюллера о связи кампании Трампа с россиянами в 2016 году так и не научило президента не прикасаться к раскаленной плите. Оно научило его лишь тому, что ожоги – это всего лишь выдумка", - пишет Бруни.

В американской прессе появились карикатуры о том, что протесты помогают "рвануть" кампании Трампа

"Закон и порядок" Трампа

В экспертной среде тем временем полагают, что население Соединённых Штатов устало от протестов и беспорядков, поддержка антирасистской кампании снижается, а лозунг "Закон и порядок", поднятый на знамена Трампом, набирает популярность. Под этим девизом уже началась мобилизация сторонников президента.

Сам Трамп пытается переключить внимание с коронавируса и безработицы на "закон и порядок, который не соблюдается на протестах".

На фоне падения рейтингов у демократов поспешили откреститься от протестующих, которые ранее поддержали. Вернее от из радикальной части.

Байден на выступлении в штате Висконсин заявил, что мародерству и поджогам во время протестов нет оправдания. Также на официальном сайте президентской кампании Байдена появилось заявление, что бунты - это в целом плохо, но виноват, мол, все равно Трамп (который, как он утверждает, разжигает расистские настроения).

По одной из версий, именно прямая поддержка погромщиков со стороны левого крыла Демпартии косит рейтинги Байдена.

"Демократы не могут полностью отказаться от леворадикалов, поэтому делают осторожные заявления и пытаются пройти между двух огней", - говорит Стоун.

Поэтому у демократов, говорят эксперты, появилась линия на разделение "легитимного недовольства" и бунтов.

"Впервые официальные лица демократической партии назвали бунтовщиков (looters) бунтовщиками. Но при этом, как и следовало ожидать, вся вина за нагнетание обстановки и насилие возлагается на "обстановку ненависти, порожденную Трампом". Другой вопрос, спасет ли это американскую либеральную оппозицию", - сказал "Стране" американист Дмитрий Дробницкий.

По мнению обозревателя издания Axios Майка Аллена, демократы все больше боятся, что антирасистские протесты помогут победить Трампу.

"У демократов считают, что грабежи и насилие в городах во время протестов могут склонить на сторону Трампа нерешительных или колеблющихся американцев. Тем более поддержка протестного движения снижается. По опросам, сочувствующих Black Lives Matters с июня по август стало на 13% меньше. Уже и мэр Вашингтона заявила, что нарушать общественный порядок - это плохо", - сказал "Стране" Аллен.