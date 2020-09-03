В Киеве число выявленных случаев болезни Сovid-19 увеличилось на 280 за прошедшие сутки. Таким образом, общее количество заразившихся коронавирусом с начала эпидемии выросло до 14 158.

Об этом в Telegram-канале сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Так, за прошедшие сутки Covid-19 подтвердился у:

142 женщин в возрасте от 18 до 87 лет;

112 мужчин в возрасте от 18 до 81 года;

17 девочек от восьми месяцев до 17 лет;

девять мальчиков от двух до 12 лет.

Увеличилось также количество госпитализированных. В больницы столицы попали 34 пациента, другие остались на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровели за минувшие сутки 103 человека. Всего коронавирус преодолели 4 553 жителя Киева.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 73, в Соломенском - 35 и в Деснянском районе - 34 случая.

Напомним, в Украине за сутки Covid-19 Заболели еще 2430 украинцев. Таким образом, общее число заразившихся коронавирусом с начала эпидемии в стране выросло до 128 228 человек.

Также мы писали, что сегодня в нашей стране установлен антирекорд по числу смертей пациентов с коронавирусом. за день в Украине умерли 54 пациентов с Covid-19.