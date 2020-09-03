Под Мелитополем 27-летний водитель микроавтобуса Ford получил огнестрельные ранения в результате обстрела его транспортного средства с номерными знаками донецкого региона. Неизвестные открыли огонь по микроавтобусу, когда он следовал по дороге в Каховку. Об этом сообщили в отделе коммуникаций ГУНП в Запорожской области.

Уточняется, что инцидент произошел в среду, 2 сентября, около в 23:00. Неизвестные из огнестрельного оружия открыли огонь по микроавтобусу и после этого скрылись. Известно, что пострадавший водитель - житель Мариуполя.

Как сообщают в полиции, первыми на место происшествия приехали сотрудники группы реагирования патрульной полиции. Они оказали пострадавшему неотложную помощь и доставили его в Мелитопольскую городскую больницу. Жизни пострадавшего угрозы нет.

Правоохранители ведут поиск стрелков, также решается вопрос правой квалификации.

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