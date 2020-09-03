Народные депутаты от "Оппозиционной платформы - За жизнь" заявляют, что в 2014 году на тот момент спикер Рады Александр Турчинов и президент Петр Порошенко скрыли от общественности принятый во исполнение Минских соглашений закон об амнистии участников "ЛДНР", а информация о его принятии была удалена с сайта Верховной Рады.

Об этом сообщает пресс-служба политсилы.

Так, председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук и нардеп от ОПЗЖ Ренат Кузьмин направили председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову и генеральному прокурору Ирине Венедиктовой соответствующее обращение.

По мнению депутатов, действия Турчинова и Порошенко привели к невыполнению пункта 5 Комплекса мер по выполнению Минских соглашений.

"Это привело к срыву мирного урегулирования конфликта на Востоке Украины и продолжению боевых действий", - сказано в сообщении.

Генпрокурор Ирина Венедиктова назвала информацию нардепов "соображениями и допущениями". Однако 26 августа 2020 года Печерский районный суд Киева рассмотрел и полностью удовлетворил жалобу на бездействие генерального прокурора, который не внес сведения о совершении уголовного правонарушения в Единый реестр досудебных расследований.

"Теперь Генпрокуратура обязана внести сведения в ЕРДР и начать уголовное расследование по этим фактам в отношении Турчинова и Порошенко за саботаж выполнения Минских соглашений", - сообщает пресс-служба политсилы.

Напомним, недавно в Генассамблее ООН поднимался вопрос о том, что Минские соглашения остаются единственной согласованной основой для достижения мира.

Также мы писали, что "Оппоплатформа" обвинила Порошенко в клевете и в сговоре с Зеленским.