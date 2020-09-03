Послы стран "Большой семерки" (G7) в Украине считают, что отбор руководителей антикоррупционных органов в стране должен проходить по прозрачным, основанным на достижениях, и политически нейтральным процедурам.

Об этом сказано в заявлении послов, обнародованном в Twitter.

"Послы стран G7 последовательно поддерживают антикоррупционные институции в Украине, которым должна быть предоставлена возможность самостоятельно исполнять свою работу, имея необходимые полномочия и ресурсы для эффективного расследования, преследования и осуждения виновных в коррупции. Обеспечение независимости, целостности и прочного правового статуса этих учреждений является важным элементом международных обязательств Украины, в том числе в рамках сотрудничества с ЕС и постоянной поддержки со стороны международных финансовых учреждений. Это важно для качества жизни граждан, а также для делового и инвестиционного климата в Украине", - говорится в заявлении.

Со своей стороны посол ЕС в Украине Матти Маасикас заявил, что принципы, высказанные в сообщении послов G7, должны применяться, когда Верховная Рада назначает представителей для отбора нового руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

"Борьба с коррупцией с помощью сильных и независимых институций является центральной частью сотрудничества между ЕС и Украиной в сферах от безвизового режима до макрофинансовой помощи. Эти принципы (высказанные G7 – ИФ) также необходимо применить, когда украинский парламент назначает представителей для выбора нового руководителя САП", - написал он.

Напомним, "Страна" писала о том, почему глава САП Холодницкий досрочно ушел в отставку и кто его заменит.

Также мы писали, что временным главой САП назначили первого зама Холодницкого Грищука.