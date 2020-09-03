После массового возврата заробитчан в марте из-за сокращений на фоне коронавируса, сейчас все больше украинцев едет в Польшу для поиска рабочих мест.

Об этом со ссылкой на Аналитический департамент компании по международному трудоустройству Gremi Personal сообщает "Интерфакс".

По данным Фонда социального обеспечения Польши, в июле увеличилось количество заробитчан. Тогда там зарегистрировали 22 тысячи новых иностранных трудовых мигрантов. Всего в реестре 628 000 иностранцев – плательщиков ZUS (страховых взносов) и в первую очередь это украинцы.

В своем исследовании Gremi Personal заявляли, что пандемия коронавируса - шанс для польских работодателей удержать трудовых мигрантов, которые собирались ранее на заработки в другие страны.

"Однако если на государственном уровне не будет более лояльная визовая программа, а также способствование ассимиляции украинцев – после локдауна они все чаще будут выбирать не Польшу, а, например, Чехию и Германию. Пока что поток украинцев в стране наиболее стабилен из-за наиболее удобной логистики и относительно устойчивой экономической ситуации в Польше. Одновременно растет предложение работы со стороны польских работодателей в логистике, пищевом производстве, мебельной отрасли, производстве бытовой техники и строительстве. В этих сферах работа для украинцев будет до конца года", - говорится в сообщении.

В Gremi Personal также добавили, что в этом году в августе стало значительно меньше украинцев, работающих в Польше. Они временно выезжали в Украину, чтобы подготовить детей к новому учебному году. При этом, как отмечается, ощутимый рост трудовых мигрантов ожидается с сентября, когда традиционно украинцы едут на работу в соседнюю страну, а польские предприятия, которые их трудоустраивают, увеличивают объем производства перед новогодними праздниками.

Ранее мы писали, как обстоит ситуация с заробитчанами в Польше в июле. Сообщалось, что найти вакансию с нормальной зарплатой и условиями стало намного сложнее. Но даже трудоустроившись, украинцы не защищены от мошенников, а на их места претендуют сами поляки, которые сами потеряли работу из-за коронавируса и согласны идти даже в поля.

Также мы писали, что из-за карантина Польша потеряла 143 тысячи украинских заробитчан.