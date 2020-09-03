Министр здравоохранения Украины Максим Степанов, до этого заявивший, что вакцины от гриппа в Украине не будет до октября, возмущен массовыми мероприятиями на праздновании Дня Одессы 2 сентября и прогнозирует вспышку коронавируса в регионе. Об этом Степанов заявил на ежедневном брифинге Минздрава в четверг, 3 сентября.

По оценке главы полиции Одесской области Дмитрия Головина, все мероприятия в день Одессы посетило около 100 тысяч человек. На концерт на Потемкинской лестнице по оценкам местных СМИ собралось более десяти тысяч человек.

Обеспокоенный ситуацией министр здравоохранения обратился к городским властям Одессы:

"Вчера вечером в сеть разместили фото празднования дня города в Одессе. Мне кажется, то, что мы увидели, за гранью здравого смысла. <...> У меня вопрос к городской власти. Я понимаю, что вы все находиться сейчас в выборах вы все живете сейчас каким-то избирательными процессами. Ну вы-то точно знаете, в каком состоянии сейчас находится эпидситуация в городе Одесса, вы же точно знаете, какая заполняемость коек больными Covid-19, вы же точно знаете, какое количество людей, которая умирает каждый день от этой болезни, вы точно знаете, что проведение таких мероприятий несет опасность здоровью и жизни граждан".

Слова министра Степанова об Одессе - с 00:15

Как отметил министр, за 1 сентября из 203 заболевших коронавирусной болезенью в Одесской области, 131 человек - жители города Одесса. Заполненность коек отведенных под лечение Covid-19 составляет 66%. Свою речь Максим Степанов подытожил неутешительным прогнозом:

"Здесь не надо быть Вангой, чтобы понять, что уже через несколько дней, недель мы увидим еще больший рост количества больных COVID-19 в Одесской области и в городе Одесса ".

Ранее Страна.ua писала о том, что в Одессе на дне города выступил певец-сирота Максим Ткачук, отстраненный от отбора на "Евровидение".

Напомним, за минувшие сутки в Украине установлен антирекорд по числу пациентов с Covid-19, умерших за день.