Утром в четверг, 3 сентября, следователи Госбюро расследований проводят обыски в налоговой Тернопольской области.

Об этом "Стране" стало известно из собственных источников.

Так, обыски проводятся в рамках дела о получении взятки в размере 1 миллиона гривен заместителем начальника оперативного управления областной налоговой совместно с подчиненным.

Руководитель и его подчиненный задержаны "на горячем". Источник сообщает, что они требовали взятку за содействие в уклонении налогов в особо крупном размере и изменение квалификации на менее тяжкую в уголовном производстве, которое расследуется в областной налоговой.

Напомним, мы писали о том, как более полусотни сотрудников налоговой полиции проводили обыски в Черкасском горсовете.

Также мы писали, что СБУ и полиция нагрянули с обысками в офисы "Укрзализныци" в Киеве и Виннице.